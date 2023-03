Toyotan WRC-talli pyörittelee villiä ideaa

Toyotan testialue sijaitsi viime kaudella kahdessa eri paikassa, kun tehdastallin kuljettajat ajoivat omat testirupeamansa eri paikassa kuin japanilaiskuski Takamoto Katsuta. Tällä kaudella testialue on kokonaan yhdessä sijainnissa. Tulevaisuudessa Toyota haluaa oman kokonaan suljetun alueen, kun aiemmin tiimi on käyttänyt julkisia teitä.

– Toyota on Kuohulta varannut maa-alueen, ja olemme miettineet, että rakennettaisiin sinne omat testitiet. Siellä on sellaista metsäautoteiden pohjaa, jonne omat testitiet voisi rakentaa, tallipomo Latvala valottaa MTV Urheilulle.

– Nyt on nähty, että Suomessa testaaminen on tärkeää. Oma testialue on tullut entistä tärkeämmäksi, Latvala sanoo viitaten kilpailijatalli Hyundain Jämsän tukikohtaan sekä MM-sarjan uusiin testirajoituksiin.

– Meillä on hyvä paikka tälläkin hetkellä, mutta onhan siinä omat rajoitteensa. Kaikki tiet ovat aina suljettava ja muu liikenne huomioitava. Myös tienhoito on hoidettava, minkä myötä testaamista on välillä myös rajoitettava. Jos sinulla on oma testialue, voit käyttää sitä milloin haluat.