Jari-Matti Latvala hämmästyi kilpailijan tasosta – numerot paljastavat ruman romahduksen: ”Heille tuli kiire”

Yksityistiimin statuksella toimiva M-Sport Ford osoitti Sebastien Loebin voiton myötä, että brittitalli on palannut takaisin huipulle. Edellisinä vuosina M-Sport ei ollut pystynyt vastaamaan Toyotan ja Hyundain vauhtiin, mutta Montessa tilanne oli jotain aivan muuta.

– Tiesimme, että heillä on ollut haasteita. He olivat muuttaneet auton suunnittelua todella paljon viime hetkillä. Sen vuoksi heille tuli meitä enemmän kiire testaamisen kanssa, eivätkä he olleet valmiita täällä, Latvala lisäsi.