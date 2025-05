Jari Litmanen teki mahdottomasta mahdollisen – Suomessa tapahtui huima muutos: "Kuin yö ja päivä"

24. toukokuuta tulee kuluneeksi tasan 30 vuotta Jari Litmasen uran kirkkaimmasta kohokohdasta. Suomen kaikkien aikojen paras jalkapalloilija oli ennennäkemättömällä menestyksellään myötävaikuttamassa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin kehityskulkuihin kotimaisessa lajikulttuurissa.

Litmanen, 54, edusti pitkällä ja ansiokkaalla urallaan – jota hän ei vieläkään ole virallisesti ilmoittanut lopettaneensa – muun muassa hollantilaista Ajaxia, espanjalaista Barcelonaa ja englantilaista Liverpoolia.

Vuodet maailmalla jättivät jälkeensä lukuisia muistoja, joista kaikkein sykähdyttävimmät liittyvät toukokuiseen keskiviikkoon Ernst-Happel-stadionilla vuonna 1995.

Litmasen tähdittämä Ajax voitti AC Milanin Mestarien liigan finaalissa ja pääsi nostelemaan seurajoukkuejalkapalloilun himoituinta pystiä kohti Wienin iltataivasta.

– Tämä paita taulussa on yksi harvoja asioita, mitä minulla on missään vaiheessa ollut esillä ja mitä olen välillä pysähtynyt katsomaan ja muistelemaan. Se on muistutus siitä uran isoimmasta hetkestä, suurimmasta saavutuksesta, suurimmasta yksittäisestä pelistä, Litmanen kertoo kehyksiin päätyneestä, numerolla 10 varustetusta tummanpuhuvasta Ajax-pelipaidasta, joka hänellä oli yllään voittoisassa finaalissa.

– Se on ollut mun uran kohokohta. Se oli kuitenkin asia, jonka ei käytännöllisesti katsoen pitänyt olla mahdollista.

Nykypäivänä varsin mahdottomalta kuulostaa sekin, että Litmanen valittiin vuonna 1995 maailman kolmanneksi parhaaksi jalkapalloilijaksi liberialaisen George Weahin ja saksalaisen Jürgen Klinsmannin vanavedessä. Monien mielestä Ajaxin hyökkäyspelin sieluna häärineen suomalaistähden olisi vieläpä pitänyt olla koko listan kärjessä.

30 vuotta myöhemmin on äärimmäisen vaikea kuvitella Suomesta lähtöisin olevan pelaajan ponnistavan vastaavalla listauksella yhtä korkealle, vaikka – kuten Litmanen osuvasti huomauttaa – koko lajin asema onkin nykyajan Suomessa täysin eri tasolla kuin Litmasen uran huippuhetkenä.

– Kun miettii suomalaista jalkapalloa 1995 ja 2025, ne ovat kuin yö ja päivä. Ei voi verrata millään tavalla.

Jutun pääkuvana olevalla videolla Tulosruudun tuore juttu, jossa Litmanen palaa oman uransa kohokohtiin, menestyksensä taustatekijöihin ja suomalaisessa jalkapallossa tapahtuneisiin muutoksiin.