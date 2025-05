Yllätyksiä osui vastaan – Jari Litmanen kuljetti pari autollista tavaraa hienoon tarkoitukseen

Suomalaisen jalkapallon ikoni Jari Litmanen joutui tekemään kovan työn Helsingissä järjestettävän nimikkonäyttelynsä eteen, sillä lähes neljännesvuosisadan kestänyt ammattilaisura toi tähtipelaajalle jos jonkinlaisia esineitä ja tavaroita.

Litmanen kertoi toimittaneensa Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahtoon eli Urheilumuseoon "parikin autollista" pahvilaatikoita, jotka sisälsivät tähden omistamaa jalkapalloesineistöä. Litmasen nimikkonäyttely aukeaa yleisölle Tahdossa perjantaina ja jatkuu lokakuun lopulle.

Litmanen paljasti, ettei hän ole pitänyt esineistöään paljoakaan esillä, vaikka hän onkin säilyttänyt tavaroita tunnollisesti. Yksi ainoista poikkeuksista on ollut Litmasen Ajax-pelipaita Mestarien liigan finaalivoitossa vuodelta 1995. Ajaxin mestaruudesta tulee lauantaina kuluneeksi 30 vuotta, ja Litmasen kehystämä paita on itseoikeutetusti mukana näyttelyssä.

– Täytyy sanoa, että nämä esineet ovat huomattavasti paremman näköisiä tässä kuin autotalleissani niissä pahvi- ja muovilaatikoissa. Minulla ei ole ollut näitä esineitä käytännössä missään esillä. Jonkun verran piti kaivella, ja yllätyksiäkin tuli vastaan, Litmanen sanoi tutustuttuaan nimikkonäyttelyynsä.

Lahdessa varttunut ja Tallinnassa nykyään asuva Litmanen oli tyytyväinen näyttelyn lopputulokseen.

– On hienoa nähdä nämä (esineet) yhdessä tilassa esillä.

Cruyff, pelikenttien boheemi

Jari Litmas -aiheista tavaraa Tahdossa.Lehtikuva

Litmasta, 54, pidetään Suomen kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana. Hän voitti ensimmäisenä suomalaispelaajana Mestarien liigan, tähditti Ajaxin lisäksi muun muassa viiteen Hollannin mestaruuteen ja edusti myös Barcelonaa ja Liverpoolia.

Aktiivivuosinaan peliälyllään ja kymppipaidallaan ihastuttanut Litmanen osasi käyttää pelisilmäänsä myös kootessaan näyttelyesineistöä. Litmanen oli tuonut näyttelyyn esimerkiksi äidinkielen tekstinsä hollantilaisesta pelaaja- ja valmentajalegenda Johan Cruyffista, jota Litmanen kuvasi yläkoululaisena "pelikenttien boheemiksi".

Myöhemmin Litmasen ja Cruyffin tiet kohtasivat Ajaxissa ja Barcelonassa, vaikka Cruyff ei toiminutkaan suomalaistähden valmentajana.

– En muista ihan tarkasti, missä järjestyksessä kirjoitin aineet, mutta todennäköisesti kirjoitin Pelestä seitsemännellä luokalla, Cruyffista kahdeksannella luokalla ja olisiko ollut Franz Beckenbauerista yhdeksännellä luokalla. Tein aika selväksi äidinkielenopettajalle, että miten nämä jutut menevät, Litmanen myhäili.

Litmanen teki Ajaxissa yhteensä 133 maalia, ja kaikki ne ovat nähtävillä näyttelyssä. Amsterdamilaisseuran koostamalla videopätkällä on kestoa 55 minuuttia. Litmanen myönsi, että videomateriaaliin perehtyminen tekisi hänelle itselleenkin hyvää, sillä valtaosa Ajax-maaleista ei ollut suomalaisikonin muistissa.

– Kyllä siinä varmaan on sellaiset sata maalia, joita en muista. Usein jotkut tietyt isoissa otteluissa tehdyt maalit tai merkitykselliset maalit toistuvat, ja niitä on tullut nähtyä esimerkiksi top 10 -koosteissa.

"Hyvin vahva hollantilainen nimi"

Näyttelyyn on koottu myös tilastoja Hollannissa syntyneistä Jareista vuosilta 1991–2024. Lapsen nimeäminen Jariksi on nykypäivänä huomattavasti suositumpaa Hollannissa kuin Suomessa.

– Se on hyvin vahva hollantilainen nimi, kun taas Suomessa se ei ole enää merkittävä nimi. Se on ihan hauskaa. Hyvä, että se (nimi) jatkaa jossain, kun täällä se on katoamassa, Litmanen totesi.

Olympiastadionin kupeessa sijaitseva näyttely löytänee myös hollantilaisyleisön, sillä Suomi ja Hollanti kohtaavat stadionilla miesten MM-karsintaottelussa 7. kesäkuuta.