Jari Isometsältä suora ehdotus kolmelle suomalaishiihtäjälle – olympialaisiin matkaavan hiihtokomeetan erityispiirre hätkähdyttää: "Sehän kertoo lahjakkuudesta"

– Jasmin Kähärä on vielä tietysti ihan raakile sprintterinä ja hiihtäjänä. Hän on vielä niin nuori ja paljon töitä tehtävänä, jotta voidaan sanoa, millainen hän hiihtäjänä lopullisesti on, mutta yksi erityinen puoli hänessä on: nuori hiihtäjä, jolta löytyy nopeutta. Nopeuden vaaliminen on hänen kohdallaan tärkeä asia tulevaisuuttakin silmällä pitäen.