Miten käy maastohiihdon kultakimpaleen? Jari Isometsä avautuu Suomi-hiihdon harmillisesta piirteestä: "Pahoin pelkään"

Suomalaisessa maastohiihdossa on odotettu uusien kykyjen nousua estradille toiveikkaana. Kun kärkikolmikosta nuorin, Iivo Niskanenkin täyttää alkuvuodesta 30 vuotta, olisi uusille kyvyille tilaa ja tilausta.

Jari Isometsä näkee tilanteen kärjen takana kohtuullisena, mutta nopeita kehitysaskeleita uusilta menestyjiltä on turha odottaa.

– He ottavat askeleita koko ajan. Suuri yleisö on vähän malttamaton. Odotetaan, että se askel olisi jumalattoman pitkä. Ei se ole. Niitä otetaan pikkuhiljaa.

Kuka ottaisi askeleet?

Naisissa kuilu Pärmäkosken ja Niskasen takana on venynyt suureksi. Etenkin Johanna Matintalon nousua kärkihiihtäjien joukkoon on odotettu, mutta toistaiseksi ajoittaisia väläyksiä lukuunottamatta turhaan. Matintalo hiihti viime kaudella maailmancupissa tasaisesti sijan 20 tietämille. Piikki tuli Val di Fiemmen kymmenellä kilometrillä, kun suomalainen oli useiden kärkihiihtäjien puuttuessa viides.

– Hän otti askeleen aikoinaan, mutta on jäänyt rappuselle. Pari viimeistä askelta on ottamatta. Jos ajatellaan potentiaalisia urheilijoita lähitulevaisuudessa, hän se on, joka sen (asekeleen) voisi ottaa.