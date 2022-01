– Ei yllätyksiä kuin se, että minun mielestäni se oli turhaa, että ei valittu jo kaikkia. Jos tilanne on tämä, miltä se näyttää, että kansainvälisiä kisoja ei ole, silloin näytöt on annettu ja nyt olisi pitänyt valita koko joukkue.

– Mikä sen (mahdollisen korvaavan kisan) katsastusarvo loppupeleissä on? Ketä sinne on tulossa? Luulen, että korona on osa maailmancupin kisojen perumista, mutta toinen syy on se, että on tullut myös FISille viestiä, että ei sinne ole ketään tulossa, Isometsä sanoo.