Suomen kisavalinta pudotti Anne Kyllösen – taustalla selvä päätös: "Kaikkien näytöt eivät puhtaasti MM-tasoa"

Suomen hiihtomaajoukkueen valinnat ensi viikolla käynnistyviin Trondheimin MM-kisoihin antoivat viitteitä muun muassa Krista Pärmäkosken kisasuunnitelmista.

Suomen hiihtoliitto valitsi tiistaina Norjaan lähtevään kisajoukkueeseen yhdeksän naista ja 11 miestä. Joukkue on laaja, mikä viittaa MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän silmin haluun saada neljä hiihtäjää jokaiselle matkalle.

– Sitä taustaa vasten nämä valinnat olivat ihan oikeita. Silloin viimeisille paikoille on päästy kisajoukkueeseen aika ohkaisillakin näytöillä. Kaikkien näytöt eivät puhtaasti ihan MM-tasoa ole, Isometsä sanoo.

Suurin osa kisavalinnoista oli jo ennakolta selviä, mutta esimerkiksi Vilma Nissinen ja Amanda Saari saivat odottaa Trondheimin matkansa varmistumista viime päiviin saakka. Nissinen on käyttökelpoinen pidemmille matkoille, Saari sprinttiin.

– Vapaan sprinttiin oli ennakkoon kolme hiihtäjää: Jasmi Joensuu, Katri Lylynperä ja Jasmin Kähärä. Sitten keskustelua on varmaan käyty siitä, että valitaanko neljättä ollenkaan, Isometsä arvelee.

– Amanda Saari on siellä, jotta sprinttiin saatiin neljäs hiihtäjä. Hänhän on perinteisen sprintissä erityisen hyvä ja hiihtää välieriinkin parhaimmillaan. Vapaan sprinttiä hän on kuitenkin käynyt vain pari kertaa kokeilemassa eikä ole päässyt aika-ajosta jatkoon.

– Saaren valinta tietysti kertoo sen, että Krista Pärmäkoski ei ole hiihtämässä sprinttiä, mikä oli ehkä jo tiedossa ennakkoonkin. Hänhän on joskus arvokisoissa sitä hiihtänyt, Isometsä lisää.

Valinnoissa painotettiin viime hetken kuntoa

Loppuvaiheessa sekä miehissä että naisissa kinkkisen valinta tehtiin kahden hiihtäjän välillä. Naisissa sauvarikon takia viimeisen näyttöpaikkansa Falunissa hukannut Nissinen valittiin kisakoneeseen kokeneen Anne Kyllösen sijaan.

Miehissä Remi Lindholm varmisti sunnuntaina Falunin 20 kilometrin kymmenennellä sijallaan paikan kisajoukkueesta Markus Vuorelan jäädessä varasijalle.

– Se oli täysin odotettu valinta. Remi Lindholmilla oli alkukausi mennyt niin kuin meni, joten Falunissa oli varmaan viittakymppiä silmällä pitäen pojilla keskinäinen karsinta, ja Remi oli siinä selvästi parempi, Isometsä sanoo.

Sekä naisten että miesten viimeisten paikkojen ratkaisussa paino oli tämän hetken kunnossa keskinäisten kisatulosten sijaan.

– Kuitenkin täytyy painottaa mielestäni näissä rajatapauksissa niitä viimeaikaisia näyttöjä. En näe, että marraskuussa hiihdetyllä kisalla on läheskään yhtä suurta painoarvoa kuin helmikuussa hiihdetyllä.

– Jos ihan puhtaasti katsotaan keskinäiset kohtaamiset, niin varmaan Anne Kyllönen on siinä edellä. Sitten on ollut terveysmurheita eikä ole ehkä sitten haluakaan lähteä kisoihin, kun tuntee, ettei ole oikein kunnossa.