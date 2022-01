Jari Isometsä kommentoi hiihdon viimeisiä olympiavalintoja – "Voisi olla se tilanne, että ei hiihtäisi kisoissa mitään matkaa"

– Kyllä se oli oikea. Tämän vuoden näytöt ratkaisevat. Hiihto on fysiikkaan perustuva laji, että sillä mitä viime vuonna on tapahtunut ei ole hirveästi merkitystä. Valitettavasti kun kisat loppuivat, niin tämä oli oikea valinta, Isometsä toteaa.

– Se oli se lopullinen asia. Todella hienoa, että se tehtiin näin nopeasti. Kisoja ei yksinkertaisesti ole, joten ei ole näyttöpaikkoja. Piti tehdä valinta näillä hiihdoilla, mitä on tänä vuonna hiihdetty. Nyt on jo kiire korkean paikan leirille. Kisoihin on kovin vähän aikaa, Isometsä sanoo.