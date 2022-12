Jari Isometsä naulaa odotukset Suomen tähdille – jos käy toisin, "Tour de Ski on goodbye"

– Oli aika tiukka päivä; todella korkealla hiihdettiin. Vaikka rata ei profiililtaan rankka olekaan, kesti kohtuullisen pitkään. Miehet hiihtivät kolme minuuttia ja naiset 3.20, melkein kolme ja puoli. On mielenkiintoista nähdä, miten huominen tuntuu jäsenissä heillä, jotka hiihtivät tänään koko kattauksen, Isometsä sanoo.

"Positiivinen yllätys"

"Ei kertonut Iivosta mitään"

– Tämä oli ylipäätään Touria ajatellen huonoin suomalaispäivä, mikä meille on tulossa. Nyt meillä on vain parempia edessä.

"Ei mitään syytä, miksemme onnistuisi"

Huomenna sunnuntaina hiihdetään perinteisellä tyylillä 10 kilometriä yhteislähtökilpailuna sekä naisissa että miehissä. Perinteisen kymppi on suomalaisittain vahva bravuurimatka, jolta on lupa odottaa kärkisijoja.

– Huomenna Touria silmällä pitäen suomalaisten pitää onnistua. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos huomenna ei onnistuta, Tour de Ski on goodbye, Isometsä paaluttaa.

– Totta kai sairastelut haittaavat, eikä häneltä voida mitään ihmesuorituksia lähteä odottamaan. Mutta aina kun Iivo on viivalla, kyllä me suomalaiset tahdomme odottaa ja kyllä minäkin odotan, että tulee hyvä suoritus.

– Naisten puolella Kerttu on puolestaan selkeästi kunnossa. Kristakin on varmasti distanssimatkalla ihan ok, ja siinähän ne meidän isoimmat odotukset ovatkin.