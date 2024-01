Jari Isometsältä rujo poiminta suomalaisrynnistyksen taustalta

– Se oli Annelta parasta, varmasti aika lähellä maksimisuoritusta. Hyvä, että pystyy maksimisuorituksia tekemään. Kunto on selkeästi parempaan päin menossa, Isometsä toteaa myös, että finaalipaikka "ei ollut lähelläkään".

– Vaikka olisi miten hyvä tasatyöntäjä, se tasatyöntökään ei kulje, kun maitohappoa ryöpsähtää ja sitä on elimistössä aika paljon.

"Naisissa jatkoon pääseminen aika helppoa"

– Naisissa sprintin aika-ajoista jatkoon pääseminen on tällä hetkellä aika helppoa. Mukana on viitisenkymmentä hiihtäjää, ja heistä kymmenkunta on sellaisia, joista voi sanoa suoraan, että ei pääse jatkoon. Aika-ajoissa kesti hävitä 13 sekuntia, että pääsi jatkoon. Se, että pääsee aika-ajoista jatkoon, ei hurraa-huutoja nostata, Isometsä sanoo raadollisesti.