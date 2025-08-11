Jättiyllätys! Jare Tiihoselta kirja

Jare Tiihosen kirja ilmestyy 3. syyskuuta.

Entinen räppäri Jare Tiihonen, artistinimeltään Cheek julkaisee kirjan, jonka on kirjoittanut Oskari Saari. WSOY:n tiedotteessa kerrotaan, että JHT – Missio vai mielenrauha -kirjassa Tiihonen avaa, mitä musiikkimaailman huipulle nouseminen ja siellä pysyminen vaati.

Uran lopettaminen pakotti Tiihosen kohtaamaan itsensä ja määrittelemään menestyksen ja hyvinvoinnin mittarinsa uudelleen. Tiihonen jakaa teoksessa uran varrelta ja sen jälkeen kertyneet oppinsa ja johdattaa lukijan pohtimaan omaa elämäänsä.

– Muutaman vuoden hautumisen jälkeen tämä kirja ikään kuin vain purkautui ulos. Sen tekeminen nousi tarpeesta antaa jollekin jotakin. Mietin, kerroinko jopa liikaa ja liian rehellisesti, mutta en osannut suodattaa. Halusin jakaa ajatuksiani menestyksestä ja sen vaatimasta hinnasta omien kokemuksieni pohjalta. Huomasin monien periaatteistani olevan hyväksi menestymiselle mutta haitaksi mielelle. Toivon, että kirja antaa ajattelemisen aihetta sekä tukea menestyksen tavoitteluun tai mielensä haasteiden kanssa kamppailemiseen, Tiihonen kertoo tiedotteessa.

– Teimme kirjaa puolentoista vuoden ajan, ja eniten yllätyin siitä raa’asta rehellisyydestä ja avoimuudesta, jolla Jare asioita käsitteli. Hän nostaa kirjassa esiin tärkeän näkökulman menestymisen ja mielenrauhan väliseen tasapainoon, pohtii kirjan kirjoittaja Oskari Saari.

Kirja ilmestyy 3. syyskuuta painettuna kirjana sekä e- ja äänikirjana. Tiihonen on itse lukenut kirjan äänikirjaksi.