EK3: "Mitä ihmettä tapahtuu Meksikossa?!" – Kaikki M-Sport-kuljettajat ulkona, Esapekka Lappi kärjessä: MTV seuraa

TILANNE 3/23 EK:N JÄLKEEN:

PERJANTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK 4 Ortega 1 – 15,71 km

EK3 El Chocolate 1 – 29,07 km

Klo 17.31: Viimeisenä Rally1-autona reittiä kiertävä yksityiskuljettaja Jourdan Serderidis on hänkin ulkona autostaan. Hänen autonsa näyttää kääntyneen ympäri niin, että nokka osoittaa väärään suuntaan. Serderidiksen auto on nokka vastakkain hänen jälkeensä startanneen Gus Greensmithin kanssa.

Klo 17.28: Loubet ja kartturi Nicolas Gilsoul ovat ulkona autosta! C Moren selostamossa uumoillaan tukivarren katkenneen. Autoon tuli jonkinlainen isku, ja sen jälkeen matkanteko tyssäsi. M-Sportin alku tähän ralliin on ollut painajaismainen...

– Aika liukasta. Ei ole helppoa. Kaikki kunnossa. Tuli riittävän puhtaasti, tosin ehkä turhan varmistelevaa paikoitellen. On vaikea arvioida, minkälainen pito on.

Lappi on kolmossplitissä toistaiseksi koko joukon nopein. Ogier lienee tehnyt virheen kakkos- ja kolmossplitin välissä, sillä hän on hävinnyt tuolla reilun 7 kilometrin osuudella 3,2 sekuntia Lapille.

– On parempi, että on edes yksi linja kuin ei mitään. Tulee olemaan aika paskaa tästä eteenpäin. Ei tämä alun perinkään helppoa ollut, mutta nyt tämä meni vieläkin vaikeammaksi.

– Tie on tosi kapeeta, on tosi paljon ahtaita sumppupaikkoja ja silmähämyreitä. Siellä on välillä tie pettänyt sateesta johtuen. Ei ole yhtään tilaa virheeseen. Se pito, mikä tuohon syntyy, on tasan 30 sentin alueella; se, mitä uraa pyörät tekevät. Jos sieltä mennään leveäksi, sen jälkeen ollaan matkustajia.