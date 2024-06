Los Angelesissa valmistellaan kännyköiden käytön kieltämistä kouluissa

– Koulut, jotka ovat jo ottaneet käyttöön puhelimettoman koulupäivän, ovat kertoneet hämmästyttävistä tuloksista: lapset ovat iloisempia, he juttelevat keskenään ja heidän arvosanansa ovat nousseet, perusteli kieltoa ehdottanut Nick Melvoin.



Viranomaisilla on nyt neljä kuukautta aikaa laatia ohjeistus, jonka turvin kännyköistä päästään eroon kouluissa. Astuessaan voimaan päätös vaikuttaa noin 600 000 koululaiseen tai opiskelijaan.



Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kertoi ennen opetusviranomaisten päätöstä kannattavansa kännykkäkieltoa kaikkiin osavaltion kouluihin.



– Kun lapset tai teinit ovat koulussa, heidän tulisi keskittyä opiskeluun, ei ruudun tuijottamiseen, Newsom perusteli.



Kännyköiden käyttö koulupäivän aikana on jo kielletty Floridassa. Useilla muilla osavaltiolla on niin ikään suunnitteilla kieltoja tai rajoituksia puhelimien käyttöön koulupäivän aikana.