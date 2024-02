Venezuela on siirtänyt lisäjoukkoja Guyanan vastaiselle rajalleen – "Maduro harjoittaa kaksinaamaista politiikkaa"

Venezuela on siirtänyt lisäjoukkoja Guyanan vastaiselle rajalleen ja laajentanut sotilastukikohtiaan alueella. Asiasta kertovat brittilehti Guardian ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN nojaten satelliittiyhtiö Maxarin tuoreisiin satelliittikuviin.



Kuvia oli julkaissut yhdysvaltalainen ajatushautomo Center for Strategic and International Studies (CSIS), jonka mukaan rajan läheisyydessä on muun muassa järjestetty panssarijoukkojen harjoituksia.



Lisäjoukkoihin lukeutuu muun muassa panssariajoneuvoja ja ohjuksilla varusteltuja partioveneitä.



Sotilaallisen läsnäolon lisäämisen taustalla on Venezuelan ja maan presidentin Nicolas Maduron halu liittää Guyanan länsiosassa sijaitseva Essequibon öljyalue osaksi Venezuelaa. Essequibon alue käsittää noin kaksi kolmasosaa Guyanan pinta-alasta.