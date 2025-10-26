Oklahoman Pryorissa Yhdysvalloissa sattui tällä viikolla vakava liikenneonnettomuus, jossa poliisit ja sivulliset pelastivat miehen palavasta ajoneuvosta.

Onnettomuus tapahtui moottoritiellä, kun lava-auto törmäsi noin 90 kilometrin tuntinopeudella rekan perään. Kuljettaja kertoi poliisille, että hänen jarrunsa pettivät juuri ennen törmäystä.

Tilanne tallentui Pryorin poliisilaitoksen konstaapeli Kenny Bennettin vartalokameraan, jossa näkyy, kuinka hän ja useat ohikulkijat yrittävät saada matkustajaa ulos liekkeihin syttyneestä autosta.

Kuljettaja oli jo saatu pelastettua, mutta matkustaja oli tajuton ja jumissa auton sisällä.

– Auton ohjaamo oli lähes kokonaan liekeissä, kertoi poliisipäällikkö Jeremy Cantrell.

Lopulta Bennett ja sivulliset onnistuivat vetämään miehen ulos juuri ennen kuin autossa tapahtui räjähdys. Auto tuhoutui tulipalossa täysin.

Kuljettajalle ja matkustajalle vakavia vammoja

Myös rekan kuljettaja osallistui pelastustöihin. Hän oli noussut ulos ajoneuvostaan ja käyttänyt sorkkarautaa avatakseen auton oven ja auttoi loukkaantuneen ulos.

Päällikkö Cantrell kuvasi kaikkien osapuolten toimintaa sankarilliseksi.

– Kyse oli elämästä ja kuolemasta. Sekä poliisit että todistajat ja rekan kuljettaja osoittivat todellista sankaruutta teoillaan, Cantrell sanoi.