Jannik Sinner jatkoon murskavoitolla

Jannik Sinner voitti Emil Ruusuvuoren pudottaneen australialaispelurin.AFP / Lehtikuva
Italian Jannik Sinner voitti odotetusti toisen kierroksen ottelunsa tenniksen Yhdysvaltain avoimissa myöhään torstaina Suomen aikaa. 

Miesten kaksinpelin maailmanlistalla ykkössijoitettu Sinner vei murskavoiton Australian Alexei Popyrinista lukemin 6–3, 6–2, 6–2.

– Olen erittäin iloinen, että onnistuin näissä otteluissa niin hyvin kuin pystyin, Sinner sanoi.

– Pyrin parantamaan syöttöäni, mutta muuhun (peliini) olen melko tyytyväinen, hän lisäsi.

Maailmanlistan 36:s Popyrin oli pudottanut avauskierroksella Suomen Emil Ruusuvuoren myöhään tiistaina Suomen aikaa.

Sinner kohtaa kolmannella kierroksella maailmanlistan sijaa 27 pitävän Kanadan Denis Shapovalovin.

24-vuotias Sinner tavoittelee Yhdysvaltain avoimien mestaruuden uusimista. Tällä kaudella hän on päässyt jo kolmen grand slam -turnauksen loppuotteluun, joista hän on voittanut Australian avoimet ja Wimbledonin. Ranskassa hän hävisi loppuottelun Espanjan Carlos Alcarazille.

Jos Sinner voittaa Yhdysvaltain avoimet toista kertaa peräkkäin, olisi hän ensimmäinen mies sitten Roger Federerin, joka uusisi mestaruutensa. Federer voitti viimeisimmän viidestä peräkkäisestä mestaruudestaan vuonna 2008.
 

