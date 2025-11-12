Juuri nyt Avaa

Muun muassa Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu laulaja Diandra Flores takoi viime vuonna 180 000 euron tulot. Vuotta aiemmin hän ansaitsi 169 000 euroa. Suosikkijuontaja Vappu Pimiä ansaitsi viime vuoden verotietojen mukaan 127 000 euroa, kun vuotta aiemmin hän tienasi 123 000 euroa.

Suositut tv-kasvot, näyttelijät ja elokuva-alan ammattilaiset ylsivät taas viime vuonna muhkeisiin tuloihin. Juontaja ja näyttelijä Janne Katajan verotettavat tulot olivat viime vuonna 290 000 euroa. Nousua edellisvuodesta tuli reippaasti, koska silloin Kataja tienasi 174 000 euroa.

Myös radio- ja televisiojuontaja Anni Ihamäen tulot laskivat vuotta aiemmasta. Ihamäen verotettavat tulot olivat viime vuonna 187 000 euroa, kun vuotta aiemmin ne olivat 280 000 euroa.

Näyttelijä ja tv-kasvo Joonas Nordman puolestaan petrasi edellisvuodesta. Hän ansaitsi verotettavaa tuloa viime vuonna 166 000 euroa, kun vuotta aiemmin tulot olivat 143 000 euroa. Tv:stä tuttu lääkäri Pippa Laukka oli Nordmanin kanssa suunnilleen samalla tulotasolla. Laukka tienasi viime vuonna 164 000 euroa.