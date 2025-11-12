Janne Katajan tulot ampaisivat nousuun – näin tv-kasvot tienasivat
ATTE KAJOVA
Julkaistu 21 minuuttia sitten
MTV VIIHDE – STT
Tv:stä tutut kasvot tienasivat viime vuonna muhkeita potteja.
Suositut tv-kasvot, näyttelijät ja elokuva-alan ammattilaiset ylsivät taas viime vuonna muhkeisiin tuloihin. Juontaja ja näyttelijä Janne Katajan verotettavat tulot olivat viime vuonna 290 000 euroa. Nousua edellisvuodesta tuli reippaasti, koska silloin Kataja tienasi 174 000 euroa.
Muun muassa Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu laulaja Diandra Flores takoi viime vuonna 180 000 euron tulot. Vuotta aiemmin hän ansaitsi 169 000 euroa. Suosikkijuontaja Vappu Pimiä ansaitsi viime vuoden verotietojen mukaan 127 000 euroa, kun vuotta aiemmin hän tienasi 123 000 euroa.
Duudsonien Jukka Hildénin tulot putosivat noin kolmasosaan vuotta aiemmasta. Hildén tienasi viime vuonna verotietojen mukaan 127 000 euroa, kun vuotta aiemmin tulot olivat peräti 378 000 euroa.
Myös radio- ja televisiojuontaja Anni Ihamäen tulot laskivat vuotta aiemmasta. Ihamäen verotettavat tulot olivat viime vuonna 187 000 euroa, kun vuotta aiemmin ne olivat 280 000 euroa.
Näyttelijä ja tv-kasvo Joonas Nordman puolestaan petrasi edellisvuodesta. Hän ansaitsi verotettavaa tuloa viime vuonna 166 000 euroa, kun vuotta aiemmin tulot olivat 143 000 euroa. Tv:stä tuttu lääkäri Pippa Laukka oli Nordmanin kanssa suunnilleen samalla tulotasolla. Laukka tienasi viime vuonna 164 000 euroa.
Näyttelijöilläkin isoja tienestejä
Näyttelijä Jukka Puotila on on yhä oman alansa tulokärkeä, vaikka tienestit putosivatkin. Puotila ansaitsi viime vuoden verotietojen mukaan 318 000 euroa, kaikki ansiotuloina. Vuotta aiemmin hän kääri peräti 512 000 euron tulot.
Puotila on menestynyt imitaattori, ja hän on näytellyt lukuisissa suomalaisissa televisio- ja elokuvatuotannoissa.
Niin ikään menestynyt näyttelijä Martti Suosalo ylsi viime vuonna 247 000 euron verotettaviin tuloihin. Vuotta aiemmin hän tienasi 184 000 euroa.
Näyttelijä Laura Birnin tulot kohenivat hieman toissa vuodesta. Birnin verotettavat tulot olivat 73 000 euroa, kun vuotta aiemmin ne olivat 65 000 euroa. Birn on jatkanut suositussa Applen suursarjassa Foundation, ja viime vuonna hän näytteli pahisroolia The Crow -elokuvassa.
Näyttelijä Krista Kososen tulot nousivat reippaasti. Kososen verotettavat tulot olivat 132 000 euroa, kun vuotta aiemmin ne olivat 94 000 euroa.
Sisu-ohjaaja ansaitsi 260 000 euroa
Ohjaaja Jalmari Helanderin verotettavat tulot olivat viime vuonna 260 000 euroa. Tulot nousivat vuotta aiemmasta. Helanderin ohjaama Sisu 2 -elokuva pyörii parhaillaan elokuvateattereissa.
Tiina Lymin tulot pysyivät viime vuonna lähes ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Lymi ansaitsi verotettavaa tuloa 107 000 euroa. Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija oli viime vuoden katsotuin elokuva 470 000 leffateatterikävijällä.
Monilla viihdemaailman nimillä voi olla yritystoimintansa kautta myös sellaisia tuloja, jotka eivät näy verotiedoissa. Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.