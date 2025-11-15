Masked Singer Suomi -kauden 11. jaksossa Benjamin Peltonen pääsi hahmon jäljille.
Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.
Vierailevana etsivänä 11. jaksossa nähtiin Kiti Kokkonen. Kokkonen vieraili sarjassa aikaisemmalla kaudella Usko Dindulaatti -hahmona.
0911 20880218 Benjamin ja Usko Dindulaatti – Paremmin kuin kukaan muu
Lavalle jaksossa nousivat Hai, Merenneito, Papparainen ja Pierumies.
Jakso päätteeksi tuttuun tapaan vähinten ääniä saanut hahmo joutui poistamaan. Tällä kertaa maskinsa poisti Hai.
Etsivistä Kataja, Peltonen sekä Kokkonen arvasivat, että maskin takaa löytyy juontaja Sonja Kailassaari.
Kolmikko osui oikeaa. Kataja ja Peltonen intoutuivat nousemaan pöydälle paljastuksen selvittyä.
– Ihana tuottaa tällaista iloa, Kailassaari sanoi.
2:22Hai - Kot Kot