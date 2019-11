Espanjan poliittista halvaustilaa yritetään ratkoa jälleen uusilla vaaleilla – "Ei enää yksiäkään ennenaikaisia vaaleja"

Kaksi puoluetta vuorotellut vallassa vuosikymmeniä

Espanjalaismediassa varsinaisten asiakysymysten sijaan vaaliuutisoinnin keskiössä on ollut arvuuttelu siitä, mitkä puolueet saattaisivat pystyä hallituksen muodostamiseen. PSOE ja PP ovat vuorotelleet vallassa Espanjassa vuosikymmenten ajan. 2010-luvulla maan poliittinen kartta on kuitenkin sirpaloitunut ja vanhat valtapuolueet ovat menettäneet asemiaan.

Paine hallituksen syntymiseen on tällä kertaa erittäin kova, sillä yhdestä asiasta puolueet ovat samaa mieltä: Espanjaan ei kaivata enää yksiäkään ennenaikaisia vaaleja.

"Vox ei pure eikä hyökkää"

Viime vuosina Espanjan poliittista kenttää on ravistellut äärioikeistolainen Vox-puolue, jonka ennustetaan sunnuntain vaaleissa nousevan jopa Espanjan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Tosin mielipidekyselyihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, koska ne povasivat Voxille myös huhtikuussa huomattavasti suurempaa äänisaalista kuin mitä puolue lopulta keräsi.

Voxin kannatuksen kasvu on kuitenkin saanut erityisesti PSOE:n takajaloilleen. Sanchezin mukaan PSOE on ainoa puolue, joka pystyy pistämään Voxille kampoihin. Samalla pääministeri on syyttänyt PP:tä ja muita oikeistopuolueita Voxin kanssa kaveeramisesta.