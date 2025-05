Jani Honkavaara räväytti kohuaiheesta – "Sitten me kusemme niiden päälle"

Djurgårdenin päävalmentaja Jani Honkavaara iski melkoisen vastauksen ruotsalaisessa jalkapallossa pinnalla olevaan pyyhekohuun.

Vajaat kaksi viikkoa sitten Östersin ja AIK:n välisessä Ruotsin pääsarjaottelussa nujakoitiin nimittäin pyyhkeistä. AIK oli asettanut pyyhkeitä kentän ympärille saadakseen pyyhkiä pallon ennen pitkiä rajaheittoja.

Östersin pelaajat veivät pyyhkeet pois, mutta AIK:n työntekijät asettivat uudet tilalle. AIK:n materiaalipäällikkö Håkan Sjöbergin ja Östers-valmentaja Martin Foystonin välillä puhkesi tästä tappelu.

AIK ja Djurgården kohtaavat sunnuntaina Tukholman derbyssä. Djurgårdenin suomalaiselta päävalmentaja Jani Honkavaaralta kysyttiin, miten he suhtautuisivat, jos AIK:n pyyhkeet ovat jälleen esillä.

– Sitten me kusemme niiden päälle, "Honsu" heitti Aftonbladetin mukaan pilke silmäkulmassaan.

Luotsi kuitenkin vakavoitui.

– En ole oikeastaan ajatellut sitä. Katsotaan, mitä voimme tehdä. Mutta hyvä pointti, olen miettinyt tätä aiemminkin.

"Aliarvioidaan todella paljon"

Honkavaara sanoi Djurgårdenin keskittyvän enemmän erikoistilanteisiin.

– Tarvitsemme jonkin verran pituutta, joten se todennäköisesti vaikuttaa kentälle asettamaamme joukkueeseen. Meidän on kyettävä kohtaamaan heidät fyysisesti.

Valmentaja totesi Adam Ståhlin osaavan heittää joukkueestaan pitkiä heittoja.

– Sitä aliarvioidaan todella paljon. Voit heittää pallon maalin eteen, eivätkä muut voi tehdä asialle mitään.

Honkavaara kehui tällaista hyväksi tempuksi.

–Se antaa myös täyden hallinnan.

AIK on Allsvenskanissa sarjakärjessä kuudesta ottelusta rohmuamillaan 16 pisteellä. Djurgården on 16 joukkueen sarjassa sijalla 11 – sillä on viidestä matsista seitsemän pinnaa.

Djurgården hävisi torstaina Konferenssiliigan välierien avausosaottelun kotonaan suurseura Chelsealle 1–4.