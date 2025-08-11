Jani Honkavaara latasi Ruotsissa suorat sanat: "Helvetillinen piikki perseessä"

Djurgårdenia Ruotsin Allsvenskanissa luotsaava Jani Honkavaara ei ollut täysin tyytyväinen AIK:ta vastaan 0-0-lukemiin päättyneeseen Tukholman paikallispeliin. Honkavaara latasi suorat sanat lehdistötilaisuudessa tuloksesta.

Odotettu derby päättyi maalittomaan tasapeliin ja Honkavaara kuvaili ottelun kuvaa hyvin odotetunlaiseksi. Hän hyväksyi tuloksen, mutta myönsi olevansa hiukan pettynyt. Yksi tietty asia häiritsi erityisesti Honkavaaran mieltä.

– It's a fucking pain in the ass (Se on helvetillinen piikki persessä), Honkavaara latasi englanniksi ottelun lehdistötilaisuudessa.

Asiassa oli kyse siitä, että Honkavaara joutui jälleen tekemään puolustuksellisia vaihtoja. Theo Bergvall tuli vaihtoon kymmenisen minuuttia ennen loppua, kun hän oli saanut osuman päähänsä. Muutamia minuutteja myöhemmin Miro Tenho tuli penkille epämukavan tuntemuksen takia.

– Joudumme melkoisen monta kertaa ottamaan keskuspuolustajan vaihtoon. Kyse ei ole kunnossa, vaan aina jostain tuntemuksesta. Teemme mielellämme hyökkäyspään vaihtoja. Viidestä vaihdosta kaksi on puolustuspään vaihtoja. Se on sellaista, missä meidän tulee parantaa, Honkavaara sanoi.

Tenho kertoi ymmärtävänsä Honkavaaran kommentteja.

– Kun erityisesti jahtaamme voittoa, niin ei ole hauskaa vaihtaa keskuspuolustajaa, Tenho totesi.

Honkavaara oli kuitenkin iloinen siitä, että vammoissa ei ollut kyse mistään pahemmasta.

– Kaverit ottivat itsensä vaihtoon ennen kuin tapahtui mitään vakavampaa. Olemme myös oppineet niistä useista vammoista, joita tuli keväällä, Honkavaara päätti virnistellen.

Ottelu jouduttiin keskeyttämään toisella puoliajalla, kun Djurgårdenin fanipäädyssä syttyivät sadat soihdut. Joukkueet viettivät pukuhuoneessa lähes puoli tuntia, kunnes kapteenien puhuteltua kannattajapäätyjä toinen jakso saatiin lopulta käyntiin. Samanlainen ottelun keskeytys nähtiin myös viime vuonna joukkueiden kohtaamisessa.

Djurgården on sarjassa 19 pelatun kierroksen jälkeen kahdeksantena. Joukkue on pelannut neljä ottelua ilman tappiota. Seuraava sarjaottelu on luvassa ensi sunnuntaina, jolloin vastassa on sarjakärki Mjällby.