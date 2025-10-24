Jalkapallotähti Erling Haaland valtaa alaa uudella alustalla, ja menestystä näyttää tulevan kuin leipätyössä.

Englannin Valioliigan Manchester Cityn norjalainen maalitykki julkaisi torstaina ensimmäisen videon omalla tilillään YouTube-palvelussa, ja video ylsi miljoonaan katselukertaan alle vuorokaudessa. Seuraajia tilillä oli perjantain alkuillassa jo päälle 200 000.

Haaland, 25, esittelee 27 minuuttia kestävällä videolla arkieloaan kodissaan, ja mukana ovat myös hänen tyttöystävänsä Isabel Haugseng Johansen ja fysioterapeuttinsa Mario Pafundi. Haaland esimerkiksi intoilee vaahterasiirapista kahvissaan, grillaa pihvinsä "täydelliseksi" ja seisoo punaista valoa hehkuvan laitteen edessä saadakseen D-vitamiinia.

Katsojavyöryä siis riitti tilin avaukseen, mutta eräs puuttui joukosta. Cityn päävalmentaja Pep Guardiolalta kysyttiin perjantaina tiedotustilaisuudessa, onko hän katsonut videon. Vastaus oli lyhyt.

– En.

Aiemmin varsin tarkkana yksityisyydestään ollut Haaland on tänä syksynä avannut eloaan ja oloaan. Hän on muun muassa esiintynyt Norjan televisiossa kertoen elämänsä pienistä ja suurista jutuista. Ja samalla maalit ovat jatkaneet tuloaan: Haaland hamuaa sunnuntaina maalia jo 13. peräkkäisessä pelissään, kun City kohtaa Valioliigassa Aston Villan.