"Suomalaisseura" kohtaa eurovälierissä jätti-Chelsean: "Aivan älyttömän hauskaa"

Suomalaisvalmentaja Jani Honkavaaran luotsaama ja suomalaispelaajia vilisevä Djurgården pelaa vappupäivän iltana yhden historiansa suurimmista peleistä, ja myös ruotsalaisessa jalkapallossa ollaan ison äärellä.

Djurgården isännöi englantilaista Chelseaa miesten Konferenssiliigan välierien avausottelussa, ja ottelu on ensimmäinen eurokisan välierä ruotsalaisseuralle 38 vuoteen. Edellinen oli IFK Göteborg, joka voitti Uefa-cupin keväällä 1987.

Djurgårdenin mediapäällikkö Olle Arnell kuvaili, että ottelu olisi voitu myydä loppuun "kymmenen kertaa".

– On aivan älyttömän hauskaa päästä pelaamaan tällainen ottelu. Painetta on loppuunmyydyllä stadionillamme. Mutta emme ole vähään aikaan saaneet valmistautua näin monen päivän ajan otteluun (viime aikojen otteluruuhkassa), joten olemme valmiita mahtavaan matsiin, Honkavaara hehkutti seuran sivuilla.

Honkavaaran ryhmää ovat kurittaneet loukkaantumiset, poissa on muun muassa kokenut suomalainen Rasmus Schüller. Viimeisimpänä huolena on ykkösvahti Jacob Rinteen pelikunto.

Chelsea on ensimmäisen kerran eurovälierissä sitten vuoden 2021.

– Lähdemme otteluun tietäen, että vastustaja on todella kova. Mutta samalla myös kovalla halulla voittaa tämä peli, lontoolaisseuran keskikenttämies Moises Caicedo painotti seuran sivuilla.

Honkavaara tietää kohtaamisen vaativuuden.

– Vaikea ennakoida sitä, kuinka he (Chelsea) lähtevät otteluun. Mutta heillä on erittäin hyvin organisoitu joukkue, jolla on kärsivällisyyttä. On mahdollista, että tekonurmi saa heidät tuntemaan olonsa hieman epämiellyttäväksi, mutta toisaalta taas heidän pelaamisensa on erittäin vakaata ja tasaista, Honkavaara pohtii.

– Jos emme haasta heitä, he kyllä kontrolloivat ottelua, tilastojen valossa he ovat pallonhallinnassa toisena Valioliigassa. Ja monessa hyökkäyskategoriassa kolmen kärjessä. Joten todellinen haaste tulee ottelu olemaan.

Konferenssiliigan torstain toisessa välieräavauksessa kohtaavat espanjalainen Betis ja italialainen Fiorentina. Toiset välieräosat pelataan ensi viikon torstaina.