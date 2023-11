Rankka käänne sai Katrin muuttamaan keskelle korpea – MTV pääsi harvinaiselle vierailulle erakon mökkiin

Valkoisen pakettiauton pyörät sutivat vinhasti tyhjää. Kulkupelissä on vääränlaiset renkaat tähän maastoon. Auto on jumissa metsätiellä, jossain päin Hämeenlinnaa. Haastateltavamme Katrin hirsinen vuokramökki on lähistöllä. Hän antoi osoitteensa sijasta GPS-koordinaatit, koska perille ei löydä muulla tavoin.