Jälleen yksi automerkki aikoo täysin sähköiseksi – pyrkii kokonaan hiilineutraaliksi vuoteen 2038 mennessä

Peugeot ottaa tänä vuonna useissa malleissaan käyttöön 48 voltin kevythybriditekniikan. Niissä bensiinimoottorin teho on joko 100 tai 136 hevosvoimaa. Kaksoiskytkinvaihteistoon on yhdistetty 21 kilowatin (29 hv) sähkömoottori.

Peugeot on nimennyt sähköistämissuunnitelmansa E-Lion-projektiksi. Tämän vuoden aikana jokaisessa Peugeotin henkilömallissa on tarjolla vähintään kevythybridin verran sähköä. Vuonna 2025 kaikista malleista on tarjolla täyssähköinen versio. Vuonna 2030 Peugeotin jokainen malli Euroopassa on täyssähköinen.