Jälleen peruutuksia Flow Festivaleilla – nämä nimet tulevat tilalle

Kaksi artistia on tällä viikolla perunut esiintymisensä Helsingin Suvilahdessa perjantaina 9. elokuuta alkavilla Flow Festivaleilla . Yhdysvaltalaisten artistien Ron Trentin sekä Amaaraen esiintymisten peruuntumisista tiedotettiin keskiviikkona 7. elokuuta.

Myös muiden Flow Festivalin ohjelmaan aiemmin vahvistettujen artistien esiintymisiä on jouduttu perumaan. Heinäkuussa kerrottiin, että yksi Flow Festivalin tämän vuoden pääesiintyjistä, The Smile, joutui perumaan keikkansa. Yhtye perui myös kiertueensa tulevat keikat. Syynä perumisille The Smile ilmoitti yhtyeen kitaristin Jonny Greenwoodin sairastumisen.