Festarikesä lähestyy vauhdilla – Florence + the Machine saapuu elokuussa Flow'hun

Brittiläinen yhtye Florence + The Machine soittaa yhden harvoista Euroopan konserteistaan ensi kesänä Helsingin Suvilahdessa 12.–14. elokuuta järjestettävällä Flow-festivaalissa. Flow on julkistanut artistiuutisen myötä myös päiväkohtaisen ohjelmansa.

Miljoonia albumeja myynyt ja lukuisia musiikkialan palkintoja saanut Florence + The Machine valloittaa yhtyeineen Suvilahden päälavan festivaalilauantaina. Vuoden 2022 festivaalille on julkistettu aiemmin jo muita tunnettuja kansainvälisiä nimiä, kuten Gorillaz sekä Nick Cave& The Bad Seeds.

Muita uusia Flow-kiinnityksiä ovat korona-ajan menestysartistiksi noussut Holly Humberstone sekä r&b-musiikin lupaaviin nimiin lukeutuva yhdysvaltalaisartisti Q, eli Q Madsen.

Uusia kotimaisia nimiä Flow'n artistikatraassa ovat muun muassa Vesala, Gettomasa, Gasellit, Ibe sekä Arppa.

Aiemmin vuoden 2022 tapahtumaan on kiinnitetty on jo muun muassa Michael Kiwanuka, Sigrid, Fred Again.., Bikini Kill ja Princess Nokia.