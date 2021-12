Faith No Moren Suomen-keikka peruttiin – solisti Mike Pattonin sairausloma jatkuu

Faith No Moren Kaisaniemen puistossa 27. kesäkuuta järjestettäväksi suunniteltu esiintyminen tulee siirtymään uuteen ajankohtaan, kertoo järjestäjä Loud N’ Live.

Yhtyeen keulahahmo, Mike Patton, on julkisesti kertonut mielenterveysongelmistaan, joiden vuoksi yhtyeen kaikki keikat syksyltä 2021 peruttiin solistin jäätyä sairaslomalle.

– Patton on ilmoittanut managementtinsa välityksellä, ettei koe olevansa vielä siinä kunnossa, että kykenisi tulevana kesänä osallistumaan sataprosenttisella panoksella vaativaan kiertueeseen yhtyeen kanssa, konsertin järjestäjä kertoo.

– Keskustelut Faith No Moren esiintymisen uudesta ajankohdasta on jo aloitettu yhtyeen edustajien kanssa, ja tapahtumajärjestäjä Loud N' Live käy parhaillaan neuvotteluja, jotta korvaava artisti Therapy?:n ja Ugly Kid Joen rinnalle löytyisi mahdollisimman pian.

Kyseiseen tapahtumaan hankitut liput käyvät suoraan Faith No Moren myöhemmin julkaistavaan konserttiin. Lipun voi halutessaan myös käyttää alkuperäisenä päivänä pääesiintyjän muutoksesta huolimatta.

Vuoden 2022 In The Park Kaisaniemi -konserttisarja koostuu viidestä erilaisesta illasta, joista nyt julkaistun 90-luvun jättinimiin keskittyvän illan lisäksi on kerrottu jo John Fogertyn sekä vielä paljastettavien muiden esiintyjien tähdittämät tapahtumat. Muut kolme konserttia julkaistaan lähiaikoina.