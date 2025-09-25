Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on pelannut Jacob Friisin alaisuudessa kuusi ottelua. MM-karsintojen kotivoitto Puolasta kuuluu aikakauden onnistumisiin, mutta vastaava vierasottelu oli hengetön esitys. Suomi pelasi Liettuaa vastaan maaliskuussa 2–2-tasapelin, jossa pelillinen ilme oli pirteämpi, mutta tulos sakkasi. Suomen Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen näkee kaiken palvelevan päätavoitetta, joka on vuoden 2028 EM-kisoihin eteneminen.

Huuhkajien on oltava jatkossa enemmän kuin osiensa summa. Hyryläinen on iloinnut mallia näyttäneiden kori- ja lentopallomaajoukkueen edesottamuksista, jotka muistuttivat kollektiivin vahvuuden olevan jatkossakin suomalaisen joukkuepallopelaamisen henkireikä.

– Liettua-peli vieraissa ja Puola-ottelu kotona sisälsivät jo niitä elementtejä, joita myös Mika Lehkosuon maajoukkue ja meidän muutkin maajoukkueet tekevät. Ne sisälsivät niitä pelillisiä prinsiippejä, jotka myös julkaisemme myöhemmin isommin ja joita tulemme tavoittelemaan jatkossa. Ne ovat pelitavallisia asioita, miten pelaajien tulee toimia kentällä hyökkäys- ja puolustussuuntaan. Nämä pelilliset prinsiipit eivät ole niinkään pelimuoto-asioita, vaan peliteko-asioita. Näissä kahdessa pelissä näkyi mielestäni Jacob Friisinkin viesti, joka on hyvin paljon linjassa sen kanssa, millaista jalkapalloa me haluamme pelata, Hyryläinen sanoi MTV Urheilulle.

Tämän vuoden onnistujia ovat Hyryläiselle olleet niin EM-kisoihin selvinneet Helmarit kuin alle 21-vuotiaiden maajoukkuekin. Lehkosuo loi käytössä olleiden nopeiden pelaajatyyppien perusteella Pikkuhuuhkajille pelitavan, joka on tuottanut paitsi tulosta myös hurmannut katsojia.

– Lehkosuo ei ole ainoa, joka tekee hyvää työtä, vaan hänelle tulee tarjottimella nuorten maajoukkueista samaa ideologiaa jatkavia pelaajia. Sanoin Friisille, että näitä pelaajia tulee hänellekin käyttöön. Kyllähän meidän täytyy rehellisesti sanoa, että nyt täytyy miettiä hyvinkin tarkkaan millaisella ryhmällä lähdemme jäljellä oleviin MM-karsintaotteluihin ja rakentamaan siitä uutta joukkuetta.

– On hyvä, että me käymme tätä keskustelua tällä hetkellä. Myös pelaajien pitää pystyä toteuttamaan niitä asioita. Kuinka paljon saimme pelattua palloa linjan taakse, kuten olemme halunneet? En minä ainakaan muista hirveästi, että sitä olisi tapahtunut, Hyryläinen myönsi.

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan pelaajat eivät ole pitäneet Suomen pelitapaa viime otteluissa ideaalina. Tilanne on aiheuttanut sekavuutta toiminnassa kentällä.

– Kyllä se välillä on sinne katsomoon näkynyt, josta katson pelejä, Hyryläinen yhtyi.

Urheilutoimenjohtaja nostaa esiin Daniel Håkansin nimen puhuessaan käytettävissä olevien pelaajien merkityksestä peliesitykseen.

– Meillä on esimerkiksi sellainen pelaaja kuin Håkans, joka on ollut loukkaantuneena. Hän on meille todella tärkeä pelaaja, jos haluamme pelata palloa linjan taakse. Tietynlainen materiaalin kapeus Suomessa aiheuttaa sen, että päävalmentaja joutuu tekemään kompromisseja, jotta tulosta voitaisiin saada aikaiseksi. Emme voi kuitenkaan piiloutua sen taakse. Meidän on sitten tuotettava tästä tehtaasta sentyyppisiä pelaajia, jotka pystyvät toteuttamaan niitä asioita, joita haluamme Suomen maajoukkueessa nähdä.

Maajoukkuetta on Friisin aikakaudella jo nuorennettu, mutta Hyryläinen muistuttaa niin tapahtuvan myös jatkossa.

– Pitää muistaa, että kesän 2028 EM-kisat on ollut meidän ensisijainen tavoite. Silloin kun Friis valittiin, te median edustajat sanoitte, että nämä ovat välikarsinnat, mutta eiväthän mitkään karsinnat ole välikarsinnat. Nyt on mahdollisuus lähteä luomaan uutta ja ajatella seuraavaa sukupolvea. Minä en tee päätöksiä. Ne kuuluvat Lehkosuolle ja Friiseille tiimeineen, mutta uskoisin, että tulemme näkemään muutoksia jo seuraavassa ikkunassa.

Kärsivällisyys on sana, jonka Hyryläinen haluaa alleviivata, mutta toteaa samaan hengenvetoon: Huippu-urheilussa tuloksiakin pitäisi saada aikaiseksi.

– Näen sen niin, että seuraava Kansojen liiga valmistaa meidän uutta joukkuetta EM-karsintaan. Ja se EM-karsinta on sitten se Friisin ja hänen hyvin laadukkaan taustaryhmänsä näytönpaikka.

Kaikki katseet eivät kuitenkaan kohdistu pelkästään valmennukseen.

– Pelaajan vastuu on yhtä tärkeä kuin valmentajienkin. Miten he ostavat ne ajatukset ja miten niitä tehdään kentällä. Olen sen verran mustavalkoinen, entinen noppajalka topparina, että meitä vastaan pitää olla erittäin ilkeää pelata. Kentällä on pelattava nimenomaan voittamisesta. Voittamisen kulttuurin kasvattaminen on tärkeää. Emme tule näihin peleihin vain osallistumaan.

