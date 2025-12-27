Sometähti Jake Paulin äiti Pam Stepnick raivostui Anthony Joshua -kohuottelun jälkeen promoottori Eddie Hearnille. Stepnick kertoi Daily Mailin mukaan Impulsive -podcastissa, että halusi lyödä Hearnia ottelun jälkeen.

Paulin ja Joshuan välinen ottelu päättyi kuudennessa erässä Joshuan tyrmäykseen. Paul otti kohtaamisessa rajusti osumaa ja hänen leukansa murtui kahdesta kohtaa. Nyt edessä on yhdeksän kuukauden palautumisaika. Paulin oma äiti oli ottelun jälkeen raivoissaan, mutta ei Joshualle vaan promoottori Hearnille.

– Haluan mennä kehään ja lyödä Eddie Hearnia. En pidä hänen pöyhkeilevästä naamastaan. Hän luulee, että on parempi ihminen kuin mukaan muu maailmassa. Jopa Anthony Joshua pyysi minulta anteeksi, Stepnick kertoi.

Stepnick oli hämmentynyt, että Hearn oli itse kehässä tyrmäyksen jälkeen. Hänestä Hearn oli iloinen Paulin loukkaantumisesta.

– Se on iljettävää, se on sairasta. En pidä siitä, Stepnick totesi.

Paul itse katsoi, että tapahtunut kuuluu lajiin. Sepnick on ollut aiemmin myrskyn silmässä, kun hän oli sanonut haluavansa "tappaa" Mike Tysonin, jonka Paul kohtasi aiemmin kehässä.

Jake Paulin äiti ei pitänyt promoottori Eddie Hearnin toiminnasta.2025 Getty Images