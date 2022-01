Jäätävä sade on petollinen ilmiö, joka voi yllättää meteorologinkin – erityisesti yksi seikka tekee siitä erityisen hankalan

Hanget, tienpinnat, tuulilasit ja jopa vaatteet rapeaksi kuorruttava jäinen vesisade on mielenkiintoinen luonnonilmiö. Vetiseltä tuntuva, mutta jäiseksi osoittautuva sade ihmetyttää erityisesti tavallisia ihmisiä, mutta on omanlaisensa mysteeri myös meteorologeille. Sitä on nimittäin hyvin hankala ennustaa.

– Edes sadetutka ei välttämättä saa kiinni tämäntyyppistä sadetta. Eli joskus tosiaan käy niin, että jäätävät sateet tulevat yllätyksenä myös meille, MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Jäätävä sade voi kaataa jopa puita

Jäätävä sade ja jäätävä tihku ovat erillisiä ilmiöitä, jotka voi molemmat luokitella alijäähtyneen vesisateen kategoriaan.

– Jäätävässä tihkusateessa pisarakoko on alle 0,5 milliä, ja sitä tulee meillä tyypillisinä talvina selvästi yleisemmin kuin jäätävää sadetta. Esimerkiksi eilen sunnuntaina koettu sade oli jäätävää tihkua. Sitä voi tulla, vaikka olisi reippaastikin pakkasta, Mäntykannas selvittää.

Jäinen tihku on Mäntykannaksen mukaan tyypillisesti peräisin sumupilvestä, josta irtoaa pienenpieniä alijäähtyneitä, jääjyvästen kaltaisia tihkupisaroita myös maan pinnalle.

Jäätävä sade taas muodostaa maahan tihkua paksumman jääkerroksen.

– Jenkeistä ja eteläisemmästä Euroopasta on nähty kuvia esimerkiksi autoista, joissa on päällä hirveä kuorrutus jäätä. Myös puut ovat taipuneet ja niitä on myös kaatunut jääkuorman painosta.

Jäätävä sade tarvitsee syntyäkseen tilanteen, jossa maan pinnalla on pakkasta, mutta vähän ylempänä olevassa ilmakerroksessa lämpötila onkin nollan yläpuolella.

– Pilvistä lähtevä lumisade ehtii sulaa lämpimässä kerroksessa vedeksi. Kun vesipisara sitten tulee kylmän kerroksen läpi, sen lämpötila laskee vähän nollan alapuolelle ja siitä tulee alijäähtynyttä vettä. Kun se kohtaa maassa pintoja, joiden lämpötila on pakkasen puolella, se takertuu heti niihin kiinni.

Tien päällä petollinen jääsade voi yllättää ikävästi, ja se voi pysäyttää jopa lentoliikenteen.

– Viime talvena helmikuussa oli ainakin pari sellaista päivää, että jäätävää sadetta tuli reippaasti. Vähän aikaa sitten peruttiin myös lentoja sen takia.

– Tyypillinen tilanne jääsateen syntymisen kannalta on sellainen, että pitkän pakkasjakson jälkeen maahan alkaa pikkuhiljaa virrata lauhempaa ilmaa. Ensin sitä virtaa ylemmäs ilmakehään ja maanpinta on vielä kylmä.

Tulevaisuudessa jääsateet voivat vahvistua Suomessakin

Siitä, ovatko jäätävät tihkut tai sateet yleistyneet Suomessa viime vuosina, ei ole virallista tietoa, mutta tulevaisuudessa niitä voidaan Mäntykannaksen mukaan kokea yhä enemmän. Ne voivat myös olla aiempaa pahempia.

– Mututuntumani on se, että jos Suomen ilmasto on muuttumassa samankaltaiseksi kuin se on etelämpänä Euroopassa, voimme ehkä kohdata aiempaa useammin sellaisia tilanteita, että jäätävää sadetta tuleekin kerralla enemmän.

– Ehkä vuosikymmenien edetessä uutiskuvat, mitä on tähän asti nähty vaikka Jenkeistä, voivat olla todellisuutta Suomessakin.