Lumikaaoksen jälkeen säässä koetaan hyytävä käänne jopa viikoiksi – Pekka Pouta varoittaa tämän talven ilmiöstä: "Se on ihan kuin tehty ansaksi"

– 40 [pakkas]astetta on mahdollista selkeillä alueilla maan keski- ja pohjoisosassa, Pouta kuvailee kylmäävää talvisäätä.

– Kaikista kylmintä keskiarvoihin nähden on pohjoisessa. Etelässäkin on keskiarvoihin nähden kylmempää, Pouta kertaa ja lisää, että myös lumisateita on tiedossa.