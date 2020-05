MTV seurasi surullisesti päättynyttä suuretsintää Oulussa – uran mieleenpainuvin tehtävä tuo konkarietsijä-Esalle voimia: "Kolmen päivän jälkeen löydettiin pappa"

Käynnissä on etsintä lähes kolme viikkoa sitten kadonneen 18-vuotiaan Juho-Pekka Uusitalon löytämiseksi. Ihmiset käyvät läpi aluetta ja jälkiä, jotta erikoiseen katoamiseen saataisiin lisätietoja.

Torstai-iltainen Vapepan etsintä ei tuota tulosta suuntaan jos toiseen, mutta illalla poliisi julkaisee suru-uutisen: Nuori mies on löydetty maastosta kuolleena yleisövihjeiden perusteella.

– Pitkään kadoksissa olleen henkilön omaisten hätä on suuri, joten ymmärrettävästi tieto siitä, että ollaan mukana etsinnöissä ja tehdään työtä kadonneen etsimiseksi ja auttamiseksi, on omaisille rauhoittavaa, Jurvakainen toteaa.

– Kadonneen henkilön löytäminen joko elossa tai menehtyneenä on aina palkinto etsijöille. Omaisten kannalta menehtyneen henkilön löytäminen on keskeistä surutyön aloittamiselle.

Tuhat hälytysryhmää

Jurvakaisen mukaan valtakunnallisesti hälytysryhmiä on yhteensä yli tuhat. Täten Suomesta löytyy yli 10 000 vapaaehtoista auttamaan, kun jotain yllättävää tai äkillistä tapahtuu. Kun ihminen taistelee elämästään eksyneenä metsään tai kun elämän liekki on jo sammunut, mutta omaiset taistelevat toivon ja epätoivon rajamailla.

Esa Erkkilä on ollut Vapepan aktiivijäsen yli 30 vuotta. Hän kertoo, että etsintä on onnistunut silloin, kun etsittävä löydetään missä tilanteessa tahansa.

”Mielenliikutusta”

Torstaista etsintää johtaa konkarietsijä Esa Erkkilä. Miehen oman arvion mukaan hän on kolmen vuosikymmenen aikana osallistunut kymmeniin, jopa satoihin etsintöihin.

– Se on aina vaikea etsintä silloin, kun henkilö löytyy menehtyneenä, Erkkilä sanoo.

Etsintäalue on poliisin määrittämä. Etsintöihin osallistui 25 ihmistä ja kuusi koiraa.

– Moni voi ottaa ne raskaasti, mutta kun nuori henkilö on kateissa, se aiheuttaa aina pientä mielenliikutusta itse kullekin.

Vapaaehtoisia kaivataan lisää

– Se on ihan olennaista, että meillä on vapaaehtoisjoukot, jotka tuntevat paikalliset alueet ja ihmiset. Vaikkapa poliisille olemme ihan ehdoton lisä apujoukko, jonka kautta saadaan väkeä kasaan etsintöihin, hän sanoo.

– Esimerkiksi metsästäjät tuntevat tosi hyvin maastot, joten heidän paikallistuntemus on arvokasta tietotaitoa, mutta kaikenlaisia etsijöitä kuten koirakkoja ja sukeltajia tarvitaan.

Vapepan vapaaehtoisena voi hyödyntää osaamista, joka on hankittua joko harrastuksen tai oman työn kautta. Auttamistehtävät ovat laajat, joten monitaitoista väkeä tarvitaan. Jurvakainen vinkkaa, että helpoiten toimintaan pääsee mukaan osallistumalla Vapepan peruskurssille.

Koronavirus ei ole pysäyttänyt auttamisorganisaatiota, vaan viranomaisten avunpyyntöihin on pystytty vastaamaan huomioiden erilaiset varotoimet.

– Meidän toimintamme on vain muuttanut muotoaan. Toisaalta yhteiskunta on rauhoittunut. Se on saattanut heijastua kentälle tarvittavassa avun määrässä.