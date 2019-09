Taiteilija Meiju Niskala, 41, menetti äitinsä sekä erosi miehestään samana päivänä, sitten hävisi puhekyky – kokemuksista syntyi esikoisromaani ja veistoksia

Yksinäisyys, kuolema ja toivo ovat läsnä teoksissa



– Vaikka mun tietoisuus tietää, että tää on eloton, niin aina kun kuulin, että se on hyörimässä siellä, niin mä juttelin sille.

– Tällä laululla mä itse lauloin äitini yli usean päivän kestävän kuoleman. Teoksella Niskala haluaa muistuttaa, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka kuolevat tahtomattaan yksin. Siksi teos on ladattu myös kansallisarkistoon.

– Tämä on ladattavissa ja käytettävissä ja siellä se säilyy mun kuoleman ja internetin kuoleman jälkeen.



Vaikka näyttelyn taustalla on Niskalan raskaat kokemukset, on teoksissa aistittavissa myös toivoa. Sen kertoo romaanista lopusta napattu kohta, joka on osoitettu poisnukkuneelle äidille.