Ivan Puopolon kolumni: Ministerin kutsuminen jääprinsessaksi ei ole ongelma – se on, että poliitikot yrittävät ohjata, miten heistä tulee kirjoittaa

Harvassa asiassa on Li Anderssonilla ja Donald Trumpilla paljonkaan yhteistä, mutta median ojentaminen "käytöstavoille" on näköjään yksi niistä. Toisaalta sen ymmärtää. Vasemmistolla on historiallisesti ollut kova halu ulottaa valtion toimivalta mahdollisimman laajalle. Kolumnistien tarkkailukomitea ei varmaan edes maksaisi paljon.