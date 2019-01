Ivan Puopolon kolumni: Asiantuntijoiden päättely kiemurtelee kuin korkkiruuvi, kun he yrittävät selittää kulttuurin pois Oulun tapahtumista

Kirjoittajat ensinnäkin väittävät, että kulttuuri ei liity yliedustettujen ryhmien seksuaalirikoksiin, koska muutkin raiskaavat. Samalla logiikalla voisi sanoa, että alkoholi ei liity liikenneonnettomuuksiin, koska niitä tapahtuu myös selvin päin. Kyse on yhdestä ylimääräisestä seikasta, joka lisää riskiä.

Toiseksi kirjoittajat esittävät, että kulttuuria paljon merkittävämpi tekijä on sukupuoli "mies".

Se on totta, mutta ei selitä, miksi juuri tietyistä maista tulevat miehet tekevät seksirikoksia selvästi muita miehiä enemmän. Jos porilaiset raiskaisivat kymmenen kertaa enemmän kuin muut, kukaan ei sanoisi, että hei, muuallakin raiskataan.

Ongelma, mutta eri ongelma



Ilmiö, jota ollaan selittämässä, on tiettyjen kansallisuuksien omaavien miesten tilastollinen yliedustus, ei raiskaaminen yleisesti. Sekin ilman muuta on ongelma, mutta eri ongelma.

Kolmas ja erityisen suuri ristiriita on, kun kirjoittajat ensin sanovat, että kulttuuri ei vaikuta seksirikoksiin mitenkään, mutta pari kappaletta myöhemmin sanovat, että arvomaailma vaikuttaa.

Kulttuurilla voi vain saivarrella

Ajatus on aivan älytön, mutta siitä päästään seuraavaan ongelmaan. Nimittäin käsite ”kulttuuri” on itsessään niin epämääräinen, ettei sillä tee mitään. Sen kanssa operoiminen johtaa vain loputtomaan saivarteluun siitä, mikä on kulttuuria ja mikä ei.