Ivan Puopolon kolumni: Identiteetti ei kerro ihmisen elämästä mitään olennaista – siksi se on surkea politiikan lähtökohta

Laskuri on luultavasti vitsi, mutta se aivan hyvin voisi olla totta. Juuri siitä identiteettipolitiikassa on kyse.

Identiteetti ei ole järkevä tapa mitata "huono-osaisuutta"

Perinteinen politiikka lähtee siitä, että ihmisen "huono-osaisuus" määräytyy tulojen perusteella. Päätetään esimerkiksi, että aina kun tulot putoavat alle tuhannen euron kuukaudessa, on "huono-osainen".

Sitten on sovittu, että "huono-osaisia" autetaan antamalla heille rahaa, jota otetaan rikkaammilta. Sitä on verotus.

Esimerkiksi Jakomäkeen prostituoidun ja autovarkaan lapseksi syntynyt valkoihoinen poika on ihonvärinsä ja sukupuolensa vuoksi "etuoikeutetumpi" kuin Eirassa asuva iranilaisen lääkäripariskunnan tytär.

Ajatus on älytön. Poikaa ei tietenkään auta yhtään se, että keskimäärin hänen ihonvärinsä edustajilla menee paremmin. Olennaista on ainoastaan se, mitä hänen omassa elämässään juuri sillä hetkellä tapahtuu.

Jotta todella saisimme tietää kumpi lapsista on etuoikeutettu, ei ole mitään syytä huomioida vain sukupuolta ja etnisyyttä. Meidän tulisi molempien kohdalla tietää jokainen heidän elämäänsä vaikuttava tekijä älykkyydestä, ärrävikojen kautta ravitsemukseen ja vieläkin pidemmälle.

Lista on sekä loputon että järjetön.

Tulotaso on identiteettiä parempi mittari

Tulotaso on "huono-osaisuudelle" identiteettiä parempi mittari ensinnäkin siksi, että se huomioi ihmisen todellisen elämäntilanteen. Jos menee huonosti, menee huonosti, oli sukupuoli tai ihonväri mikä tahansa.

Ihmisiä pitää auttaa, jos he eivät omin avuin selviä, mutta mitään kollektiivista etuoikeutta ei ole olemassa. On yksilöitä, joilla kullakin on elämässään erilaisia vastoinkäymisiä.