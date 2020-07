Mikä yhteiskunnassa synnyttää itsetuhoisia ajatuksia? Asiantuntija kiteyttää yhdellä arkisella sanalla

– Itsemurhien määrä suhteutettuna väestöön on edelleen suhteellisen korkea Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin ja moniin Länsi-Euroopan maihin. – Vuonna 2018 Suomessa tapahtui 810 itsemurhaa. – Itsemurhien määrä laski vuosina 1990–2015, minkä jälkeen se nousi kahtena perättäisenä vuonna. Vuonna 2018 tehtiin kuitenkin vähemmän itsemurhia kuin vuonna 2017. – Suomessa Itsemurhia tapahtuu eniten suhteessa väestömäärään 25-34-vuotiaiden miesten ja 20-24-vuotiaiden naisten ryhmissä. – Itsemurhat eivät jakaudu maantieteellisesti tasaisesti, ja erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa itsemurhien määrä suhteessa väestöön on korkea. Itsemurhakuolleisuus on suurinta Kainuun, Keski-Suomen, Länsi-pohjan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä (Itsemurhat Suomessa 2016-2018. THL 2019). – Ns. PYLL-indeksi eli menetettyjen ikävuosien indeksi on suurin Itä-Savossa, Länsi-Pohjassa ja Tampereen erva-alueella. Itsemurhien riskitekijöitä ovat aikaisemmat itsemurhayritykset, mielenterveyshäiriöt ( erityisesti masennus ja hoitamaton / alihoidettu masennus) päihdeongelmat, taloudelliset vaikeudet, traumaattiset tapahtumat, kaltoinkohtelu, ihmissuhteisiin liittyvät riitatilanteet, krooninen kipu ja lähipiirissä tapahtunut itsemurha.