Lasten ja nuorten yksinäisyys kuuluu auttavan puhelimen linjalla: "Huonosti voivat nuoret pitäisi tavoittaa aivan välittömästi"

Arjessa koettu yksinäisyys on ollut puhutuimpia aiheita koko palvelun yli 40-vuotisen historian ajan. Korona-aikana se lisääntyi entisestään.

– Yksinäisyys on yhteisöjen ongelma. Tällä hetkellä puhutaan paljon mielenterveyspalvelujen toimivuudesta, mutta yhä enemmän tulisi keskittyä siihen, mistä lasten huonovointisuus kumpuaa. Mielenterveyttä ei tueta vain palveluja vahvistamalla vaan tukemalla niitä yhteisöjä, joissa lapset ja nuoret elävät, kertoo MLL:n auttavien puhelin- ja digipalvelujen päällikkö Tatjana Pajamäki.

– Aikuisilla on mahdollisuus edistää eri-ikäisten lasten mielenterveyttä rakentamalla kaverisuhteita ja turvallisia ryhmiä niin päiväkodissa, koulussa kuin harrastuksissakin. Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä työ edellyttää kaikilta lasten ja nuorten lähellä toimivilta aikuisilta lisäoppia nuorten vertaissuhteista ja niiden tukemisesta, Pajamäki jatkaa.

Äärimmäinen huonovointisuus lisääntynyt – korona on jäävuoren huippu

Viimeisten vuosien aikana palveluissa ovat tulleet tutuiksi äärimmäisen huonovointiset ja itsetuhoiset nuoret aikuiset, jotka eivät ole saaneet apua muualta. Korona-aika on kurittanut erityisesti niitä, joilla oli jo aiemmin isoja vaikeuksia.

Korona on jäävuoren huippu, todellisuudessa psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat kasvaneet koko 2010-luvun ajan.

– Yhteydenotoista ei voi tehdä yleistystä, että nuorten vointi olisi romahtanut viime vuosikymmenenä, mutta ne antavat viitteitä siitä, että ne nuoret, jotka apua tarvitsevat, eivät usein ole sitä saaneet. Osalle lapsista ja nuorista avunhakemisen kynnys on liian korkea, ja isohko joukko huonosti voivista nuorista jää ilman tukea. Heidät pitäisi tavoittaa aivan välittömästi, sanoo Pajamäki.

Digikanavat toimivat synkemmissä aiheissa ja pidemmissä suhteissa

Puhelimessa yli 125 000 yhteydenottoyritystä

Lasten ja nuorten tuen tarpeeseen on lahjoitusten ansiosta pystytty vastaamaan chatin aukioloaikoja pidentämällä. Puhelimen lisäksi myös chat on auki vuoden jokaisena päivänä. Chattikeskustelut kasvoivat 2021 aikana 30 prosenttia.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen, maksuton, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä numerossa 116 111. Palvelun numero on yleiseurooppalainen lasten auttavien puhelinten numero, joka on yhteinen kaikissa Euroopan maissa. Päivystysajat ovat arkisin kello 14–20 ja viikonloppuisin kello 17–20. Juhlapyhinä päivystetään kello 14–17.