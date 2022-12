Tervetuloa viettämään itsenäisyyspäivää MTV:n seurassa! Näin etenee illan juhlalähetys

Etkoilla

Keväällä menehtyneen kansanedustajan Ilkka Kanervan puolisona tunnettu Elina Kanerva on ollut tuttu näky Linnan juhlissa 20 vuoden ajalta. MTV:n etkolähetyksessä hän muistelee Linnan juhlien kohokohtia

Linnan ovilla ja Linnassa

Juhlien teema on tänä vuonna Itseensä luottava Suomi. Presidentti Sauli Niinistö on kertonut, että vieraiden joukossa on monia, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi koronapandemian kuin myös Venäjän hyökkäyssodan aikana.