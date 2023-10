Alma Hätösen sisko menehtyi vuosi sitten – juontajalta riipaiseva kirjoitus: "Ikävä on valtava"

Juontaja Alma Hätönen kirjoittaa Instagramissa, että hänen siskonsa Eevan kuolemasta on tullut kuluneeksi vuosi. Hätönen on kertonut aikaisemmin , että hänen siskonsa menehtyi 39-vuotiaana syöpään.

– Sureminen on ollut aivan erilaista kuin kuvittelin ja kulkenut omassa rytmissään minusta tai maailmasta piittaamatta. Se saattaa tulla käymään hiljaisissa hetkissä tai yllättää Prisman kassalla, hän kirjoittaa.

Tekstissään Hätönen toivoo ihmisten muistavan, että läheisensä menettäneillä voi mennä pitkäänkin saavuttaa täysi tasapaino, mikäli se on edes mahdollista.

– On ollut vaikea selittää itselleen tai muille, miksi on väsynyt vaikka juuri nyt kuormitus ei ole liikaa. Ja juuri siksi se väsymys saapuukin. Nyt on tilaa.