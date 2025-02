Poliisien itsemurhat puhuttavat – tragediat ovat johtaneet tärkeään muutokseen: "Jos jotain hyvää halutaan hakea"

Illan Rikospaikan Murharyhmässä kokeneet poliisit keskustelevat poliisien traagisista itsemurhista, jotka ovat puhuttaneet laajasti ihmisiä.

MTV Uutiset kertoi perjantaina kahdesta korkean turvatason poliisin tekemästä itsemurhasta. Molemmat tapahtuivat työpaikalla.

Marraskuussa tasavallan presidentti Alexander Stubbin turvamies ampui itsensä presidentin virka-asunnolla Munkkiniemessä. Toinen niin ikään ampumalla tehty itsemurha tapahtui helmikuun alussa Poliisihallituksen tiloissa.

– Jos näistä valitettavista tapahtumista jotain hyvää halutaan hakea, nämä ovat puhututtaneet kahvipöydissä. Me keskustelemme aika avoimesti siitä, miten meidän pitäisi seurata kollegoiden hyvinvointia ja pyritään madaltamaan sitäkin kautta kynnystä hakea apua ja puhua ongelmista. Se on ehkä ainut positiivinen asia tässä, Itä-Uudenmaan poliisin rikostarkastaja Krista Vallila kertoo.

Keskusrikospoliisin entisen Murharyhmän päällikön Tero Haapalan mukaan nimenomaan varhainen puuttuminen ja avoin keskustelu työyhteisössä on ensiarvoisen tärkeää myös poliisiorganisaation sisällä.

– Meillä on ollut muutamia tapauksia, joissa esimiehenä olen joutunut hakemaan virka-aseen pois ja kysellyt, onko muitakin aseita. Se on myös merkkinä työntekijän suuntaan, että sinut on huomioitu ja nyt sinua yritetään jeesata. Kun kaikki tietävät tämän tavan, että näinkin voi toimia, se luo avoimuutta työyhteisöön, Haapala sanoo.

