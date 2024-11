Onko USA:n kongressiin tulossa historiallinen keikahdus? "Ei ole koettu yli 230 vuoteen"

Pienet marginaalit merkitsevät sitä, että demokraattien niukka enemmistö senaatissa saattaa vaihtua republikaaniseksi ja edustajainhuoneen republikaanienemmistö puolestaan siirtyä demokraateille.

– Ainakin nyt näillä ennusteilla näyttäisi, että niin saattaa hyvinkin käydä, sanoo tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopistosta.

Tällainen kongressin kamareiden enemmistöjen vaihtuminen päikseen olisi Yhdysvalloissa erittäin historiallista – vastaavaa ei ole CNN:n mukaan koettu yli 230 vuoteen. Tiukka tilanne tarkoittaa toki myös sitä, että sekä senaatin että edustajainhuoneen päätyminen jommankumman puolueen haltuun on myös mahdollisuuksien rajoissa.

Esimerkiksi tunnetun FiveThirtyEight-sivuston simulaatioiden mukaan republikaanit voivat voittaa tällä kertaa sekä senaatin (todennäköisyys 89/100) että edustajainhuoneen (53/100) enemmistön.

Tuloksen ennustaminen hyvin vaikeaa

Ensi tiistaina jaossa ovat kongressin kamareista suurimman eli edustajainhuoneen kaikki 435 paikkaa. 100-paikkaisen senaatin osalta puolestaan äänestetään joka kolmannen eli 34 edustajanpaikan haltijasta.

Nykyinen kongressi on jakaantunut: edustajainhuoneessa republikaaneilla on enemmistö luvuin 220–212, kolme paikkaa on tällä hetkellä tyhjänä. Senaatissa demokraateilla on 47 paikkaa, mutta heitä äänestyksissä tukevien neljän sitoutumattoman edustajan kanssa demokraattien enemmistö on niukin mahdollinen eli 51–49.

Vaikka edustajainhuoneessa äänestetään kaikista paikoista, asiantuntijoiden mukaan tuloksesta on epäselvyyttä vain noin 10 prosentissa niistä. Demokraattien mahdollisuudesta enemmistön nappaamiseen puhuu se, että näistä 43 vaalipiiristä niukasti useampi on kallellaan demokraattien suuntaan. Epäselviä tapauksia on kuitenkin niin paljon, että ennustaa voi ihan yhtä hyvin heittämällä kolikkoa.

Senaattiin puolestaan äänestetään edustajia osavaltioista, joista enemmistö on kallellaan republikaanien suuntaan. Paine on kovempi demokraateilla, sillä pelissä olevista 34 paikasta 23 on tällä hetkellä demokraattien sekä sitoutumattomien hallussa ja vain 11 republikaaneilla. Viimeksi mainitut ovat kaikki osavaltioissa, joissa Trump voitti vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

Sinistä punaisella, punaista sinisellä

Kolehmainen muistuttaa, että vaalikartta on kongressivaaleissa erilainen kuin presidentinvaaleissa. Jälkimmäisessä ratkaisun avaimet ovat seitsemässä vaa'ankieliosavaltiossa, kongressivaalien ratkaisevat pienemmät vaalipiirit jakautuvat laajemmalle.

– Aivan sinisissä osavaltioissa, kuten New Yorkissa, on todella isoja punaisia (republikaanisia) alueita – ja sitten toisinpäin, punaisissa osavaltioissa on sinisiä alueita, Kolehmainen kuvailee.

Kumpi tahansa presidentiksi nouseekin, yhden tai molempien kongressin kamareiden menettäminen vastapuolelle vaikeuttaa tavoitteiden toteuttamista. Tätä on todistettu viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, kun presidenttinä on ollut demokraatti Joe Biden ja edustajainhuoneessa republikaanienemmistö.