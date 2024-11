Tarkka-ampujia ja hälytyspainikkeita – näin Yhdysvalloissa varaudutaan ääntenlaskentaan

Tarkka-ampujat valvovat ääntenlaskupaikkoja, vaalivirkailijoille on asennettu hälytyspainikkeita ja dronet valvovat äänestämistä.

Lisäksi osassa paikkoja on asennettu luodinkestäviä laseja ja varattu vastalääkettä opioidien yliannostukseen siltä varalta, että postitse saapuisi epäilyttäviä jauheita.

Trump ei ole sitoutunut kunnioittamaan vaalitulosta

Demokratioilla on tapana ylpeillä rauhallisella vallanvaihdolla, mutta viimeksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä sellaista ei nähty.

Trump ei ole auttanut asiaa. Hän on ilman todisteita viestittänyt demokraattien huijaavan vaaleissa. Trump ei ole myöskään sanonut hyväksyvänsä hänelle epämieluisaa vaalitulosta.

Vaa’ankieliosavaltioiden ääntenlaskenta voi kiristää tunnelmaa

Toisekseen turvatoimilla yritetään vakuuttaa yhdysvaltalaiset siitä, että äänten antaminen on turvallista ja järjestelmä toimii.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin gallupkoosteesta selviää, että vaa’ankieliosavaltioita on seitsemän ja yhtä lukuun ottamatta niissä kaikissa ero Trumpin ja demokraattipuolueen Kamala Harrisin välillä on alle yksi prosenttiyksikkö.