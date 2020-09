Mitä tapahtuu, jos Trump häviää vaalit? Tämä presidentin vastaus sai tutkijan huolestumaan jopa sisällissodan kaltaisesta uhasta

– Proud Boys, pysykää taustalla ja pysykää valmiina (stand back and stand by).

Proud Boys (suomeksi ylpeät pojat) on vuonna 2016 perustettu äärioikeistolainen ryhmittymä, jolla on yhteyksiä niin kutsuttuun alt-right-yhteisöön.

Vaarallista puhetta

– Mitä ehdin katsella Googlesta, niin siellä jo olivat militanttiryhmät ottaneet tämän iskulauseekseen. We will stand back and wait (olemme valmiudessa).