Öljytyt Salkkarit-hahmot ajautuvat eroottisiin kuvauksiin

Julkaistu 25.08.2025 12:55
Salatut elämät -jaksossa Jiri ja Kristian yllättyvät mainoskuvauksissa. 

Salatut elämät -sarjassa Jiri ja Kristian valmistautuivat mainoskuvauksiin. 

Maanantaina nähtävässä jaksossa Jiriä hermostuttaa salaa, kun hän näkee, kuinka luonteva Kristian on kameran edessä.

Lue lisää: Salkkarit-hahmo järkyttyy viestistä: "Mitä helvettiä"

Valokuvaaja kertoo, että Jardinin edustajalla on uusi visio mainoskampanjaa varten. Pian käy ilmi, että Jiri ja Kristian joutuvat esittämään pariskuntaa mainoskuvissa. 

Enemmän tunnetta! Kontaktia pitää olla, kuvaaja sanoo. 

– Toi teidän touhu näyttää siltä, ettette voi sietää toisianne.

Kaksikon tulee esittää pariskuntaa, joka on rakastunut toisiinsa.

– Antakaa näkyä se intohimo ja halu, kuvaaja ohjeistaa. 

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

