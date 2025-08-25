Öljytyt Salkkarit-hahmot ajautuvat eroottisiin kuvauksiin

Salatut elämät -jaksossa Jiri ja Kristian yllättyvät mainoskuvauksissa.
Salatut elämät -sarjassa Jiri ja Kristian valmistautuivat mainoskuvauksiin.
Maanantaina nähtävässä jaksossa Jiriä hermostuttaa salaa, kun hän näkee, kuinka luonteva Kristian on kameran edessä.
Valokuvaaja kertoo, että Jardinin edustajalla on uusi visio mainoskampanjaa varten. Pian käy ilmi, että Jiri ja Kristian joutuvat esittämään pariskuntaa mainoskuvissa.
– Enemmän tunnetta! Kontaktia pitää olla, kuvaaja sanoo.
– Toi teidän touhu näyttää siltä, ettette voi sietää toisianne.
Kaksikon tulee esittää pariskuntaa, joka on rakastunut toisiinsa.
– Antakaa näkyä se intohimo ja halu, kuvaaja ohjeistaa.
