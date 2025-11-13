Itärata-hanketta suunnitteleva yhtiö julkisti torstaina tarkennetun ratalinjauksen, jota se lähtee edistämään.
Suunnitelman mukaan Itärata erkanisi Lentoradasta Vantaalla Korson kohdalla ja kulkisi tunnelissa Sipoon ali Nikkilän eteläpuolelta.
Radan kokonaispituus Lentoradalta Kouvolaan on noin 118 kilometriä. Täysin uutta rataosuutta rakennettaisiin 110 kilometrin verran, josta 19 kilometriä olisi Sipoon tunnelia.
Porvoon aseman osalta suunnitelmat ovat vielä osin auki. Porvoosta rata etenisi Lapinjärven kautta Kouvolaan.
Valittu ratasuunnitelma aiheuttaa yhtiön mukaan vähiten haittaa luonnolle ja ihmisille.
Tavoitteena on, että Itärataa voitaisiin liikennöidä vuoteen 2040 mennessä. Päätöksen radan rakentamisesta tekee lopulta valtio.