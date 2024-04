Itärajan kaupungit halusivat lakkauttaa suomalaisvenäläisen koulun, motiivit epäilyttävät: "Meitä tietyllä tavalla painostettiin"

– Hallitus on ainoa, joka hallinnoi tätä koulua. Ei kaupunginvaltuusto eikä kaupungin virkamiehet pysty puuttumaan meihin, säätiön hallituksen jäsen Oxana Rassokha huomauttaa.

Motiivina poliittiset syyt

Itä-Suomen koulussa on yli 600 oppilasta, joista noin kolmannes puhuu äidinkielenään venäjää.

– Kyllä siitä on varmaan hyötyä työelämässä ja muiden kielten opiskelussa on ollut paljon hyötyä, kun pienestä asti on oppinut montaa, useampaa eri kieltä, Itä-Suomen koulun oppilas Aivi Linjama sanoo.