Itärajan kuntapomoilla suuri huoli tulevasta – "Nyt tarvitaan tekoja"

Kuhmon kaupunginjohtaja Juhana Juntunen kertoo, että välineellistetty maahantulo on yleinen puheenaihe kuntalaisten keskuudessa ja herättää jonkin verran huolta. Sulun käytännön vaikutuksia on ollut melko vähän. Rajan sulkeutuminen näkyy myös taloudellisesti.

"Enemmän tekoja, vähemmän sanoja"

– Jännityksellä odotamme, mitä lumien sulamisen jälkeen tapahtuu. Tiestöä on molemmin puolin rajaa ja siitä olisi halutessaan helppo tulla yli. Mutta luottamus viranomaisiin on kyllä vahva.

– Muutaman vuoden aikana on paljon puhuttu asioista ja tehty Itä-Suomen ohjelmapakettia ja muuta. Elinvoimainen, vireä ja asuttu raja on kokonaisturvallisuuden kannalta paras. Nyt tarvitaan oikeasti tekoja eikä pelkkiä sanoja. Asioista vatvotaan, mutta nyt tekoja tarvitaan.

Luottamusta vaikea palauttaa

– Kyse on luottamuksesta ja siinä ollaan palattu niin paljon taaksepäin. Ihmiset molemmin puolin rajaa elävät omaa elämäänsä ja keskusteluyhteys on hyvä olla sitten, kun se on mahdollista. Mutta se on pitkässä kuusessa.